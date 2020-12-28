Илья Ковальчук так и не нашел себе клуб в НХЛ. В 37 лет хоккеист отправился доигрывать в Россию. Nevasport утверждает, что Кови будет в порядке. И вот почему.

Скорость КХЛ комфортна для Ковальчука

В НХЛ плотность и интенсивность игры намного выше. В КХЛ скорости достаточно средние, под которые 37-летний Ковальчук легко подстроится. У него не будет проблем проявлять свою высокую технику, выходить на бросковые позиции, находить партнеров резким пасом. А голевое чутье относится к той категории, для которой возраст не помеха.

Отношения с Хартли

Не секрет, что именно Ковальчук повлиял на то, чтобы Боб Хартли возглавил «Авангард». Игрок и тренер дружат еще с того момента, как Хартли возглавлял «Атланту» во второй сезон Кови в НХЛ. «Я уже 27 лет тренер и все это время я был бы счастлив тренировать Ковальчука. Это потрясающий игрок и профессионал. У нас очень теплые отношения и дружеская связь», — отметил Хартли перед переходом Ковальчука в «Авангард».

Лидерская роль

Очевидно, что Ковальчук получит в «Авангарде» ту роль, при которой играет лучше всего. Полное доверие со стороны тренерского штаба, место в первом-втором звене, большинство. То есть, обильное игровое время, которое дается лидеру. В этой роли Ковальчук обычно хорош — ему нужно чувствовать, что он лучший игрок команды и влияет на результат.

Успешный опыт Ягра

В «Авангард» уже приходил звездный нападающий из НХЛ в ветеранском возрасте. Яромир Ягр приехал в омский клуб в 2008 году в возрасте 36 лет. Ковальчуку сейчас всего на год больше. А Ягр был хорош, продемонстрировав не только убойную игру на льду, но и став примером для подражания для других игроков. За четыре сезона Ягра, проведённых в «Авангарде», чех забросил 93 шайбы. От Ковальчука спокойно можно ждать примерно такую же статистику.

Игровой класс

Если 42-летний Дацюк доминирует на льду в КХЛ, то чего говорить о Ковальчуке. Илья на сегодня вторая по возрасту российская суперзвезда, которая еще играет в хоккей. Его хоккейные навыки остаются при нем: убойный бросок, владение клюшкой, умение найти партнера перед воротами. В играх за «Авангард» мы увидим много эффектных и эффективных действий от Кови.