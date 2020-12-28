Российские биатлонисты Евгения Павлова и Матвей Елисеев выиграли гонку с общего старта в масс-старте на «Рождественской гонке». Событие состоялось в немецком Рупольдинге.

Второе место заняли Франциска Пройс и Симон Шемпп. В тройку сильнейших также пробились Лиза Тереза Хаузер и Юлиан Эберхард.

В прошлом году Елисеев выступал в паре с Екатериной Юрловой-Перхт, и российский дуэт занял последнее место в обеих гонках. Евгения Павлова — дебютантка гонки, однако в её активе золото чемпионата Европы в супермиксте, который проводится по схожим правилам.

Напомним, что на Кубке мира по биатлону российские биатлонисты не могли попасть на пьедестал на протяжении 39 гонок.