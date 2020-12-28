В Сочи состоялся очередной матч в КХЛ, в котором местный одноименный клуб крупно уступил СКА со счетом 4:1.

Первый период обошелся без забитых голов, хотя «Сочи» имели преимущество. Во втором периоде Владислав Цицюра открыл счет. В третьем периоде все шайбы СКА забросил Андрей Кузьменко. За 20 минут ему удалось оформить хет-трик. Две из них Кузьменко забросил в большинстве. Единственную шайбу «Сочи» забросил Кирилл Петьков.

Следующий матч СКА проведет против «Йокерита». Это будет заключительная игра армейцев в 2020 году.