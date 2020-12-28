В рамках регулярного чемпионата КХЛ прошло московское дерби, которое завершилось крупной победой бело-голубых. Подопечные Владимира Крикунова разгромили красно-белых со счетом 6:0.

Многое определилось уже на старте игры. В первом периоде динамовцы четырежды забили в ворота команды Олега Знарка. Дмитрий Яшкин сделал дубль, по шайбе забросили Андрей Миронов и Михаил Чайковский. Во втором периоде Яшкин сделал хет-трик, после чего отличился Вадим Шипачев. В третьем периоде забитых шайб не было.

Ветеран «динамо» Александр Еременко оформил свой второй шатаут в сезоне.