Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев высоко оценил игру Игоря Акинфеева в 2020 году.

Малафеев, при этом, отметил других вратарей — Максименко и Сафонова.

«Но я считаю, что лучшим вратарем в 2020 году был Игорь Акинфеев. Пусть он не в сборной, но остается на своем уровне. На самом деле многих вратарей можно выделить, но в моем понимании он остается вратарем, которого тренер в сборной хотел бы видеть», — приводит слова Малафеева «Р-Спорт».

Малафеев подчеркнул, что наверняка пытались вернуть Акинфеева в сборную для участия в чемпионате Европы.

Напомним, что Акинфеев завершил карьеру в сборной России после ЧМ-2018.