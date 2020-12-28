Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, кто заберет его чемпионский пояс.

По словам Нурмагомедова, в легком весе всегда царила конкуренция. Каждый из боец был интересным и конкурентным. Хабиб назвал трех лучших бойцов в легком весе — это Порье, Макгрегор и Махачев.

«Мой пояс заберет победитель пары Дастин — Конор», — сказал Нурмагомедов в эфире «Матч ТВ».

Бой Конор Макгрегор — Дастин Порье пройдет 23 января на UFC 257 в Абу-Даби. На нем определится новый обладатель пояса в легком весе. Хабиб завершил карьеру 24 октября после победы над Джастином Гетжи. В ММА российский боец выиграл все свои 29 боев.