Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Евгения Павлова оценили победу в «Рождественской гонке», которая стала для российских биатлонистов пятой в истории.

«Для нас это большой сюрприз. Нам удалось отработать несколько рубежей на ноль, что тоже очень здорово. Мы здесь были без команды, поэтому волновались, но выглядели здорово. Для нашего коллектива это отличная победа», — отметил Елисеев в эфире «Матч ТВ».

По словам Елиссева, было очень трудно, поскольку в Рупольдинге сложная погода и свежий снег, а на рубеже постоянно менялся ветер.

Павлова, которая впервые участвовала в таких гонках, поблагодарила своего партнера за хорошую гонку и точную стрельбу, подчеркнув, что это большой праздник для всех — спортсменов, тренеров и зрителей.