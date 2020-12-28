Нападающий СКА Андрей Кузьменко рассказал о том, как ему удалось сделать хет-трик в ворота «Сочи» (4:1).

По словам Кузьменко, то, что выиграли — здорово. Но игрой хоккеист оказался недоволен — «немного не то, чего мы хотим на самом деле».

Кузьменко рассказал, как удалось сделать хет-трик, забив все шайбы за третий период.

«Как-то, знаете, игровые моменты. В эпизоде с первым голом здорово сыграли Лукас с Йоонасом, и Володя мне уже отдал хороший пас. Во втором голе защитники «Сочи» немного потерялись, в третьем – Бурдасов классно бросил, получилось забить после отскока от штанги», — приводит слова Кузьменко официальный сайт СКА.

СКА завершит год матчем с «Йокеритом» в Хельсинки» 30 декабря.