Евгения Павлова и Матвей Елисеев победили в масс-старте на «Рождественской гонке, молодежная сборная России по хоккею проиграла команде Чехии на МЧМ-2021, — эти и другие новости понедельника на Nevasport.

Сборная России не забросила ни одной шайбы за матч на МЧМ впервые с 2012 года

Сборная России по хоккею впервые с 2012 года не забросила ни одной шайбы за матч на молодёжном чемпионате мира по хоккею. Игра против команды Чехии на групповом этапе МЧМ-2021 в Канаде завершилась со счётом 0:2. Ранее сборная России провела матч на МЧМ без заброшенных шайб лишь в финале турнира в 2012 году.

Ковальчук присоединился к «Авангарду»

Российский хоккеист, олимпийский чемпион-2018 Илья Ковальчук прилетел в Москву из США, чтобы присоединиться к составу омского «Авангарда». Напомним, в сезоне-2019/20 Илья Ковальчук успел поиграть сразу за три клуба в Национальной хоккейной лиге.

Павлова и Елисеев победили в масс-старте на «Рождественской гонке»

Российские биатлонисты Евгения Павлова и Матвей Елисеев выиграли гонку с общего старта в масс-старте на «Рождественской гонке». Событие состоялось в немецком Рупольдинге. Второе место заняли Франциска Пройс и Симон Шемпп. В тройку сильнейших также пробились Лиза Тереза Хаузер и Юлиан Эберхард.

Хет-трик Кузьменко помог СКА разгромить «Сочи»

В Сочи состоялся очередной матч в КХЛ, в котором местный одноименный клуб крупно уступил СКА со счетом 4:1. Первый период обошелся без забитых голов, хотя «Сочи» имели преимущество. Во втором периоде Владислав Цицюра открыл счет. В третьем периоде все шайбы СКА забросил Андрей Кузьменко. За 20 минут ему удалось оформить хет-трик. Две из них Кузьменко забросил в большинстве.