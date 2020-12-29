Сегодня «Зенит» проведет заключительный матч Евролиги в 2020 году. Соперником команды Хави Паскуаля станет израильский «Маккаби».

«Маккаби» неудачно начал сезон — всего 2 победы в стартовых 7 матчах. Однако сейчас «Маккаби» находится в отличной форме — выиграли 4 из 5 последних матчей в Евролиге.

«Это будет игра, в которой мы должны будем контролировать ситуации с обыгрышем один-на-один», — сказал Хави Паскуаль.

Лидер команды и самый результативный игрок клуба — Скотти Уилбекин.

Матч состоится сегодня, 29 декабря, в 22:00 по московскому времени во «Дворце Менора-Мивтахим».