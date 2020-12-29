Главный тренер СКА Валерий Брагин оценил победу над «Сочи» (4:1) в игре чемпионата КХЛ.

Тренер остался недоволен первым периодом, который завершился со счетом 0:0. Брагин считает, что в этот момент СКА выглядел плохо.

«Спасибо Александру Самонову, который все подчистил», — приводит слова Брагина официальный сайт СКА.

Главный тренер СКА отметил, что со второй двадцатиминутки его коллектив начал играть в свою игру, забили голы и заработало большинство сработало.

Напомним, что хет-триком в составе СКА отметился Андрей Кузьменко, которому удалось забить все три шайбы в третьем периоде.