Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал успех Евгении Павловой и Матвея Елисеева в «Рождественской гонке». Сборная России завоевала пятое золото за все время участия в немецкой шоу-гонке.

«Комментатор обеспечил», – написал Губерниев в своем телеграм-канале. Губерниев, как обычно, работал на биатлонной гонке и бурно комментировал успешный финиш россиян.

Ранее и Елисеев, и Павлова пробились в состав сборной России на январские этапы Кубка мира., которых будет три — два в Оберхофе и один в Антхольце.

Напомним, что Губерниев постоянно пытается влиять на биатлонистов сборной России. В прямом эфире комментатор ел варежку. На 50-ю гонку без медалей пообещал съесть ботинок. При этом телеканал «Матч ТВ» дополнительно мотивирует россиян финансово. Кто первый возьмет медаль, получит от телеканала 100 тысяч рублей.