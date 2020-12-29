Капитан «Барселоны» Лионель Месси и нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес могут снова объединиться в одном клубе. У игроков есть вариант продолжить карьеру в США.

Как информирует Goal со ссылкой на Catalunya Radio, Месси и Суарес имеют возможность воссоединиться в клубе MLS «Интер Майами». Клуб известен тем, что одним из его владельцев является бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм. Отмечается, что переход может произойти не раньше лета 2022 года.

В нынешнем сезоне Лионель Месси сыграл за «Барселону» 18 матчей во всех турнирах, в которых забил десять голов и сделал пять голевых передач. Его соглашение с каталонским клубом рассчитано до 30 июня 2021 года.

Луис Суарес в этом сезоне сыграл 14 встреч за мадридский «Атлетико». В активе 33-летнего уругвайца семь забитых мячей и одна голевая передача. Его соглашение с «матрасниками» истекает в конце июня 2022 года.

Напомним, оба футболиста играли за «Барселону» с 2014 по 2020 год.