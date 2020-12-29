Защитник «Зенита» Кей Си Риверс в преддверии матча Евролиги против «Маккаби» поведал, что нужно сделать, чтобы добыть заключительную победу в этом году.

По словам Риверса, «Маккаби» — очень сильная команда, заточенная на пик-н-роллы.

«Мы должны быть готовы. В плане защиты нам предстоит настоящая битва, мы должны показывать качественный баскетбол на протяжении 40 минут. Также нам необходимо выполнять все установки в нападении, чтобы бросать так хорошо, насколько это возможно», — приводит слова Риверса официальный сайт «Зенита».

Риверс отметил, что «Зенит» пытается разработать разные схемы, чтобы атаковать израильский клуб. Баскетболист надеется, что петербургский клуб сможет добыть победу.

Матч «Зенита» с «Маккаби» состоится сегодня, 29 декабря, в 22.00 по московскому времени.