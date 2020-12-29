Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2014 года Аделина Сотникова рассказала, что восторгается чемпионка мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой.

По ее словам, они с детства с ней боролись, но Туктамышева все продолжает и продолжает в отличие от нее. Сотникова восхищается Туктамышевой и благодарит ее за это.

«Мы одного возраста с ней, она еще радует людей, которые смотрят, так сказать, ветеранов фигурного катания. Отдувается за нас. Я только могу ей передать: «Лизка, держись!»», — приводит слова Туктамышева РИА Новости.

Сотникова отметила, что очень любит Туктамышеву как человека, как спортсменку, как друга, с которым они шли лоб в лоб.

Напомним, что на прошедшем чемпионате России Туктамышева заняла седьмое место.