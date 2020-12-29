Россиянин Андрей Рублев поведал, что он возьмет у каждого из теннисистов, входящих в большую тройку.

По словам Рублева, у каждого теннисиста можно найти свои плюсы. У каждого можно почерпнуть лучшее, исходя из разных критериев.

«У Надаля я бы взял психологию, у Федерера – чувство мяча, видение корта, игру с лёта, у Джоковича – пластичность, эластичность», — приводит слова Рублева «Чемпионат».

Напомним, что Рублев по итогам 2020 года стал самым прогрессирующим теннисистом. Спортсмен впервые в карьере принял участие в Итоговом турнире года.