Бывший руководитель Союза биатлонистов России Владимир Драчёв оценил включение Евгения Сидорова в состав сборной России на январские этапы Кубка IBU.

«Отличное решение! Евгений Сидоров отобрался на Кубок IBU. Желаю успеха в следующем году и дальше по жизни! Евгений — один из самых перспективных биатлонистов России! Молодец! Занял второе место в спринте на Кубке России в Ижевске», — написал Драчёв у себя в инстаграме.

Напомним, в июле резерв сборной России тренировался в Рыбинске, Сидоров не вписался в один из поворотов, вылетел с трассы и сломал ключицу.

Отметим, что 22-летний Сидоров в прошлом сезоне впервые попал в сборную России и выступил на трех этапах Кубка IBU.