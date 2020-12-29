Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам определился с составом команды на многодневку «Тур де Ски».

Как сообщает пресс-служба ФЛГР в своём инстаграме, в состав мужской сборной России вошли: Александр Большунов, Андрей Мельниченко, Артём Мальцев, Иван Якимушкин, Евгений Белов, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Глеб Ретивых, Илья Семиков, Александр Терентьев.

Отметим, что в мужской команде нет одного из лидеров Сергея Устюгова, который накануне выиграл гонку на 15 км на Кубке Свердловской области.

В заявку женской сборной вошли Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Анна Нечаевская, Анна Жеребятьева, Христина Мацокина, Анастасия Фалеева.

Напомним, что «Тур де Ски» состоится с 1 по 10 января 2021 года в швейцарском Валь-Мюстейре, итальянских Тоблахе и Валь-ди-Фьемме. Ранее стало известно, что от участия в соревнованиях отказалась сборная Норвегии.