Сегодня, 29 декабря, состоится матч российской Суперлиги, в котором петербургский «Зенит» сыграет с нижегородским АСК. Прямую трансляцию поединка можно посмотреть здесь.

«Зенит» занимает пятое место в российской Суперлиге, девять побед и четыре поражения. АСК находится на предпоследнем месте с двумя победами в одиннадцати матчах. Лидирует казанский «Зенит».

Ранее «Зенит» принимал участие в Кубке России. В полуфинале команду Туомаса Саммельвуо одолела в пяти партиях казанский «Зенит» со счетом 3:2 (20:25, 25:22, 25:22, 21:25, 17:15) . Финальный поединок сине-бело-голубым не удался — они проиграли со счетом 0:3 московскому «Динамо».

«Зенит» за свою историю с 2017 года во второй раз выиграл серебряные награды в Кубке России. Также петербуржцы взяли серебряные медали чемпионата России в сезоне-2017/18.