Тренер академии Евгения Плющенко Дмитрий Михайлов оценил внутренние качества своей подопечной Александры Трусовой.

По словам Михайлова, Трусова невероятная трудяга. Тренер отметил, что впервые видит человека с таким желанием работать.

«У нее прыжков за тренировку десятки, если не сотни. Но она выкладывается везде, на разминке, ОФП, на вращениях и дорожках. Саша — это синоним пахаря. Видит цель, не видит преград», — приводит слова Михайлова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Александра Трусова чисто исполнила произвольную программу на чемпионате России. Фигуристка прыгнула два четверных лутца. Судьи оценили выступление Трусовой на 170,61 балла, в сумме это дало 246,37. Спортсменка заняла третье место в чемпионате России вслед за Анной Щербаковой и Камилой Валиевой.