Коронавирус: сколько заболевших в России на 29 декабря

На утро 29 декабря в России было выявлено 27 002 новых случаев заболевания коронавирусом во всех регионах страны.

Данные оперштаба сообщает портал стопкоронавирус.рф. В Москве за последние сутки стало известно о 5641 новых случаях заболевания, в Санкт-Петербурге известно о 3757 заболевших за последний день.

За время пандемии в России было сделано более 89,8 млн миллионов тестов на коронавирус, известно уже о 3 105 037 случаях заболевания. Из них 2 496 183 человек выздоровело, а еще 55 827 человек не смогли побороть болезнь.

Активных случаев коронавируса в России сейчас уже 553 027 кейса.

Число заболевших коронавирусом превышает отметку в 80,7 миллиона человек. Лидер по числу случаев является США (свыше 19,1 млн человек).