Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов оценил состав мужской сборной России на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU.

«На безрыбье и рак рыба. Столько времени, а не появилось ни одной новой фамилии — вот это страшно», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

По словам Тихонова, Логинов, если придет в себя, может что-то показать. Тихонов подчеркнул, что Гараничев и Бабиков не обыграют сегодняшних лидеров. По мнению Тихонова, они столько лет пытаются что-то доказать и никак не получается.

Кроме того, Тихонов посетовал на безграмотность тренировочного процесса , нагрузок и отношение тренерского коллектива.

На Кубке мира в составе мужской сборной России выступят Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Кирилл Стрельцов, Игорь Малиновский и Антон Бабиков.