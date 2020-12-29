Один из тренеров Академии Евгения Плющенко Дмитрий Михайлов оценил человеческие качества олимпийского чемпиона.

По словам Михайлова, Плющенко добрый и заряжает. Михайлов отметил, что все чувствуют энергетику, которая защигает не только спортсменов, но и тренерский штаб. Плющенко, по мнению Михайлова, позитивный человек, что видно издалека, как много он улыбается.

«Все работают с настроением. Не думаю, что эти чувства можно сыграть. Его не боятся, но уважают. Невозможно любить того, кто постоянно давит», — приводит слова Михайлова «Спорт Экспресс».

Напомним, что Александра Трусова чисто исполнила произвольную программу на чемпионате России. Спортсменка заняла третье место в чемпионате России вслед за Анной Щербаковой и Камилой Валиевой.