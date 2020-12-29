Московский «Локомотив» осуществил сделку по переходу 18-летнего полузащитника Жасура Жалолиддинова из «Бунедкора» с помощью агентов. Как сообщает «Москва.ру» со ссылкой на «Матч ТВ», комиссионное вознаграждение агентам составила 850 тысяч евро.

Сообщается, что прежний клуб Жалолиддинова «Бунедкор» получил компенсацию только в 130 тысяч евро. Таким образом, общее вознаграждение агентам составила 654 процента от суммы трансфера игрока.

Текущий сезон в РПЛ форвард проводит в аренде в «Тамбове». При этом он ни разу не вышел на поле в матчах чемпионата России.

До перехода в «Локомотив» Жалолиддинов забил один гол и отдал одну результативную передачу в восьми встречах чемпионата Узбекистана. Летом 2018 года Жасур Жалолиддинов провел свой дебютный матч в основе «Бунедкора», став самым молодым игроком в истории высшей лиги чемпионата Узбекистана — на тот момент ему было 16 лет и 80 дней.