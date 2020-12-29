Сегодня, 29 декабря, «Зенит» проведет свой последний матч Евролиге в 2020 году. Соперником команды Хави Паскуаля станет израильский «Маккаби». Встреча начнется в 22:00 по московскому времени во «Дворце Менора-Мивтахим». Прямую трансляцию игры можно посмотреть здесь.



«Маккаби» неудачно начал сезон — у израильского клуба было всего две победы в семи стартовых матчах. Однако сейчас «Маккаби» находится в отличной форме — выиграли четыре из пяти последних встреч в Евролиге.

«Это будет игра, в которой мы должны будем контролировать ситуации с обыгрышем один-на-один», — сказал Хави Паскуаль.

Лидером команды и самым результативным игрок ее игроком является Скотти Уилбекин.