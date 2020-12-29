Крайний универсал «Зенита» Алексей Сутормин рассказал о том, каким образом повлияла на действия петербуржцев публичный выход интимного видео форварда Артема Дзюбы.

По словам Сутормина, сам день матча с «Краснодаром» выдался для всей команды непростым — из-за появления известного видео.

Мне кажется, вся эта ситуация вокруг Артема Дзюбы нас только еще больше сплотила. Во всяком случае, ощущение было именно таким. Поэтому и смогли переломить ход встречи с таким сильным соперником и заслуженно победить», — приводит слова Сутормина «Матч ТВ».

Напомним, что перед игрой с «Краснодаром» у Сутормина умер отец. «Зенит» обыграл краснодарцев со счетом 3:1, проигрывая после первого тайма 0:1. Дзюба не забил пенальти, но во втором тайме забил победный гол. Третий мяч в матчей забил вышедший на замену Сутормин.