«Зенит» уверенно лидирует в чемпионате России после первой части сезона. Кто из игроков команды Сергея Семака отметился статистическими достижениями, став лучшим в РПЛ по определенному критерию?

Дзюба и Азмун — лучшие бомбардиры

Как и в прошлом сезоне связка форвардов «Зенита» Артем Дзюба — Сердар Азмун является самой эффективной в чемпионате России. Каждый забил по 11 голов перед зимней паузой. Оба идут в лидерах гонки бомбардиров, а Дзюба лидирует и по гол плюс пас. Ближайший преследователь в списке снайперов Маркус Берг отстает на два гола. Дзюба, при этом, лидирует по количеству попаданий в офсайд (22). В прошлом сезоне Азмун и Дзюба стали лучшими бомбардирами в РПЛ, забив по 17 мячей.

Юрий Жирков — самый точно подающий

37-летний ветеран стал лидером первой части сезона РПЛ по количеству точных навесов за 90 минут. Мяч после кросса Жиркова доходил до адресата в среднем 2,6 раз из 6,1 навеса за игру. Это лучший показатель в РПЛ. Левый защитник, несмотря на конкуренцию со стороны Дугласа Сантоса и Данила Кругового, успел отметиться 17 матчами во всех турнирах, в которых сделал две голевые передачи.

Барриос лучше всех отбирал мяч

Умение вести единоборство всегда отличало опорного хавбека «Зенита». Вильмар Барриос по итогам первой части сезона стал лучшим по проценту отборов. Зенитовец сделал 52 успешные попытки из 75 в общей сложности. Колумбиец победил в 69% всех единоборств, что является очень высоким показателем. По количеству успешных отборов за матч Барриос опередил двух футболистов «Ахмата», идущих следом — Мирослава Богосоваца и Максима Ненахова.

Малком — лучший дриблер в РПЛ

И все-таки трансфер Малкома нельзя считать провальным. Очередное подтверждение лежит в статистике обводок РПЛ. Бразилец сделал 76 процентов успешных попытки за первые 19 туров, что является сильнейшим показателем в чемпионате. Это очень высокий процент, который показывает — в игре 1 в 1 Малкома остановить крайне тяжело.