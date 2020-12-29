ЦСКА объявил о расставании с тренерами, которые долго работали в структуре клуба. Онопко — больше 10 лет, Овчинников — шесть лет.

Закончились контракты с бывшим вратарем сборной России Сергеем Овчинниковым и экс-капитаном национальной команды Виктором Онопко. Оба работали в тренерском штабе Виктора Гончаренко.

«ПФК ЦСКА благодарит Сергея Ивановича и Виктора Савельевича за плодотворную работу и желает им удачи в дальнейшей карьере!», — говорится в заявлении ЦСКА.

Виктор Онопко проработал в ЦСКА более 10 лет, придя в команду, когда ее возглавил испанский специалист Хуанде Рамос. Сергей Овчинников усилил тренерский штаб Леонида Слуцкого в 2014 году.