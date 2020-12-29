Боя между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и британцем Леоном Эдвардсом не будет. Поединок, который должен был пройти на предстоящем турнире UFC 20 января, отменен уже во второй раз.

Этот бой должен был возглавить турнир на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Ранее он также отменялся — Чимаев и Эдвардс должны были драться в основном карде турнире в Лас-Вегасе 19 декабря. Однако Эдвардс заболел коронавирусом.

Теперь уже Чимаев не может драться 20 января. Причина, по которой швед не выйдет на ринг, пока неизвестна.

На счету 26-летнего Чимаева девять побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. В активе 29-летнего Эдвардса 18 побед и три поражения.