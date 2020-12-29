Бразильский форвард «Зенита» Малком показал самое большое в РПЛ снижение трансферной стоимость. Как показывает Transfermarkt.ru, футболист, пропустивший много матчей из-за травмы, подешевел на шесть миллионов евро. Его цена по данным портала составляет 24 миллиона евро.

В рейтинг тех, чья трансферная стоимость поползла вниз, оказался форвард «Спартака» Александр Кокорин, оказавшемся на десятом месте дешевеющих игроков. Стоимость Кокорина нынче составляет € 4,5 млн, что на полтора миллиона меньше, чем было раньше.

Напомним, что 23-летний Малком перебрался из «Барселоны» в «Зенит» летом 2019 года за 40 миллионов евро. В текущем сезоне РПЛ бразилец сыграл 15 матчей, в которых забил один мяч и отдал две голевые передачи.