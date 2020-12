Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова потренировалась вместе с 43-летним олимпийским чемпионом Нагано Ильей Куликом. Ожидается их совемстное участие в ледовом шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

Фигуристы начали катание в паре, а затем синхронно прыгнули тройной флип.

Оба фигуриста завоевали олимпийское золото с разницей в 20 лет. Загитова и Кулик сделали это на азиатской земле, а сейчас закончили свои карьеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alina Zagitova fan account???? (@teamzagitova)

Ранее Алина Загитова презентовала показательный номер в шоу «Ледниковый период».

В самом начале финального выпуска программы Загитова вышла на лед с номером, хореографом которого выступил продюсер шоу Илья Авербух. Загитова откаталась под песню Will I make it out alive американского композитора Томми Профитта.