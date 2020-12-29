Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова потренировалась вместе с 43-летним олимпийским чемпионом Нагано Ильей Куликом. Ожидается их совемстное участие в ледовом шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств».
Фигуристы начали катание в паре, а затем синхронно прыгнули тройной флип.
Оба фигуриста завоевали олимпийское золото с разницей в 20 лет. Загитова и Кулик сделали это на азиатской земле, а сейчас закончили свои карьеры.
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Ранее Алина Загитова презентовала показательный номер в шоу «Ледниковый период».
В самом начале финального выпуска программы Загитова вышла на лед с номером, хореографом которого выступил продюсер шоу Илья Авербух. Загитова откаталась под песню Will I make it out alive американского композитора Томми Профитта.
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