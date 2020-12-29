Форвард Илья Ковальчук, подписавший соглашение с «Авангардом», будет исполнять обязанности одного из капитанов омского клуба. 37-летний хоккеист получил свитер омских «ястребов» в капитанской нашивкой. По всей видимости, он делить капитанское звание с защитником Алексеем Емелиным.

Также Ковальчук пообщался с наставником команды Бобом Хартли, с которым дружен еще по совместной работе в «Атланте» во второй сезон Ковальчука в НХЛ.

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Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира подписал контракт с «Авангардом» контракт по схеме «1+1».

Ранее Nevasport писал о том, что Ковальчука ожидает в «Авангарде». Напомним, что в прошлом сезоне Ковальчук успел поиграть за три клуба НХЛ — «Лос-Анджелес, «Монреаль» и «Вашингтон».