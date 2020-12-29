Двукратный олимпийский чемпион Ийво Нисканен рассказал, что не примет участие в многодневной лыжной гонки «Тур де Ски». Соревнования состоятся с 1 по 10 января в швейцарском Валь-Мюстаире, после чего продолжатся в итальянских городах Тоблахе и Валь-ди-Фьемме.

Ведущий лыжник сборной Финляндии решил позаботиться о своем здоровье и поберечься в преддверии ЧМ.

«Я решил двигаться к главной цели — выступлению на чемпионате мира», — цитирует Нисканена сайт Федерации лыжного спорта Финляндии.

Ранее сборная России объявила состав на участие в «Тур де Ски», который обошелся без имени одного из лидеров Сергея Устюгова.

Напомним, что «Тур де Ски» также пропустят лыжники сборной Норвегии.