Новичок «Авангарда» Илья Ковальчук объяснил свое решение вернуться в Континентальную хоккейную лигу.

По словам Ковальчука, он недолго думал над предложением «Авангарда». Посоветовался с семьёй и решил поехать. Семья хоккеиста пока не приехала в Россию, но собирается.

«Я ждал предложений от конкретных команд в НХЛ, но в нынешней мировой ситуации приходилось слишком долго ждать. Я решил, что нельзя делать такой большой перерыв, тем более в моём возрасте. Никакие двери в НХЛ я не закрывал», — приводит слова Ковальчука «Чемпионат».

Ковальчук отметил, что самое главное для него — быть самим собой. Игрок готов чередовать функции капитана с Алексеем Емелиным и рассчитывает, что до плей-офф игрока нужно хорошо сплотить и подойти к играм навылет в лучшем состоянии. Ковальчук подчеркнул, что ему без разницы, с кем играть в одной тройке — это решит главный тренер Боб Хартли.