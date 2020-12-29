Во вторник, 29 декабря, «Барселона» на своем поле примет «Эйбар» в рамках 16-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на «Камп Ноу», начнется в 21:15 по московскому времени.

«Барселона»

«Барселона» в данный момент располагается на пятой строчке в турнирной таблице местного чемпионата, имея в своём арсенале 24 балла. Клуб за всё это время успел сыграть четырнадцать встреч. Из них в семи матчах команда одержала победу, три раза сыграла с ничейным результатом и четыре раза проиграли.

В декабре клуб в рамках Чемпионата Испании обыграли «Левианте» с минимальным счётом, затем шёл триумф над «Реал Сесьедад» с результатом 2-1. После чего «Барселона» разгромили «Вильядолид» (3-0) и сыграли с в ничью с «Валенсией» 2-2. Правда, стоит отметить, что «Барселона» проявили себя достаточно успешно в том матче.

Важным фактором у этой команды является то, что Лионель Мессии не будет выступать сегодня, так как уехал встречать рождество в Аргентине.

«Эйбар»

В данный момент «Эйбар» находится на 17 месте в турнирной таблице местного чемпионата. Клуб имеет всего 15 очков и на его счету всего три триумфа, шесть ничейных результатов и столько же поражений.

Команда Хосе Луиса Мендилибара в текущем месяце поделила очки с «Валенсией» (0:0) и «Реал Сосьедадом» (1:1), а также проиграла «Реалу» (1:3) и «Алавесу» (1:2).

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Барселоны» — 1.35, победа «Эйбара» — 8.50, ничья — 5.60.

Эксперты считают, что в сегодняшнем матче для «Барселоны» должно всё пройти без каких-либо проблем и поэтому предлагают рассмотреть прогноз на «Барселону» с форой -1.5 с коэффициентом 1.98.