Форвард мадридского «Атлетико» Диего Коста покинул клуб. Официально сообщение об этом написано на официальном сайте «матрасников». «Атлетико» сообщает о достижении договоренности о расторжении контракта, который был рассчитан до 30 июня 2021 года.

Инициатива принадлежала Диего Косте. Испанец бразильского происхождения сам попросил клуб об уходе по личным причинам несколько дней назад.

Коста провел два отрезка в «Атлетико». Первый с 2006 по 2014 год. Второй после прихода из лондонского «Челси» в 2018 году.

Вместе с «Атлетико» Диего Коста выиграл Примеру (2014), Кубок Испании (2013), Лигу Европы (2018) и три Суперкубка Европы (2010, 2012 и 2018).

В текущем сезоне нападающий принял участие в семи играх испанской Примеры и забил два гола.