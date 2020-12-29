Фраг с ножа для киберспортсменов в CS:GO является одним из самых ярких и запоминающихся в матче. Все, наверное, помнят, как Александр s1mple Костылев хотел «зарезать» игрока команды Team Liquid в важном раунде, однако, после неудачного тайминга, соперник взял клатч, а затем камбекнул в счёте и выиграл карту.

Несмотря на существенные риски, игроки продолжают создавать яркие моменты в своей карьере для себя и зрителей. Так, два киберспортсмена команды Fnatic Йеспер JW Вексель и Робин flusha Ронквест на двоих за год заработали порядка 52 фрагов с ножа.

Именно из-за этой статистики шведский ростер сообщество в шутку называло «Knifetic», пародируя исходное название организации. Лидером стал Йеспер JW Вексель, заработав на свой счёт 34 фрага. Второе место досталось flusha с 18 фрагами.

Третье место принадлежит Флориану syrsoN Рисче из коллектива BIG с 11 фрагами. На четвёртой строчке расположился киберспортсмен из Heroic Мартин stavn Лунд с аналогичным результатом, а пятёрку лучших закрыл геймер из Natus Vincere Александр s1mple Костылев с 10 фрагами.

Ранее был подведён ещё один рейтинг в CS:GO. Киберспортивная команда Gambit Esports в CS:GO стала лучшей по соотношению побед и поражений за 2020 год. Статистика бралась среди двадцати коллективов по самому высокому рейтингу HLTV. Данная информация была опубликована на сайте HLTV.

Команда Абая Hobbit Хасенова за год сыграл 368 карт, что является самым высоким результатом среди всех за 2020 год и имеет винрейт 68,2%. Второе место занял датский ростер Astralis.