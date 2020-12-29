Российская биатлонистка Евгения Павлова в восторге оты победы в «Рождественской гонке», которую они добыли в паре с российским биатлонистом Матвеем Елисеевым. Россияне выиграли масс-старт в немецком Рупольдинге 28 декабря.

Второе место заняли Франциска Пройс и Симон Шемпп. В тройку сильнейших также пробились Лиза Тереза Хаузер и Юлиан Эберхард.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ????Евгения ???? (@pavlovazheniia)

«Снежная сказка. Спасибо всем, кто переживал и болел за нас. Нет слов, только эмоции», — написала Павлова в инстаграме.

Напомним, что Евгения Павлова была дебютанткой гонки. В её активе также есть золото чемпионата Европы в супермиксте, который проводится по схожим правилам.