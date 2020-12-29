Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова выразила мнение, что победа Евгении Павловой и Матвея Елисеева в «Рождественской гонке» не поможет сборной России более успешно выступать на этапах Кубка мира.

Резцова признала, что победа Елисеева и Павловой стала шоком после провальных гонок на Кубке мира. При этом эксперт не верит, что это может как-то повлиять на всю российскую команду.

«Хотя психологически всей сборной эта гонка вряд ли поможет. То, как биатлонисты выступают у нас индивидуально и по этапам Кубка России, и по этапам Кубка мира – в этом есть какая-то недоделка», — сказала Резцова, слова которой приводит Sport24.

Она пояснила, что Спортивный арбитражный суд психологически давит на российскую команду. По мнению Резцовой, в других странах тоже есть проблемы, но основное давление почему-то идет именно на Россию.

«И Елисеев ни в чем не виноват, и Логинов свое уже давно закрыл. Но давление до сих пор отражается», — сказала Резцова.