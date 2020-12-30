Сегодня, 30 декабря, в Хельсинки состоится матч КХЛ. Финский «Йокерит» примет петербургский СКА.

Для обеих команд этот матч станет последним в уходящем году. Любопытно, что именно «Йокерит» и СКА открывали 2020 году — финский клуб одержал крупную победу (6:0). После этого команды сыграли пять встреч в рамках КХЛ и предсезонных игр — во всех пяти матча СКА побеждал.

В прошлом матче Континентальной хоккейной лиги СКА нанес гостевой поражение «Сочи», выиграв 4:1. Нападающий Андрей Кузьменко умудрился сделать хет-трик за третий период. «Йокерит» в прошлой игре уступил в овертайме ярославскому «Локомотиву» (3:4).

СКА идет вторым на Западе, отставая от ЦСКА на 2 очка. «Йокерит» занимает восьмую строчку.