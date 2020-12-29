Действующая чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная показала подарки от болельщиков, которые получила на Новый год.

На встречу с поклонниками Алёна пришла вместе со щенком породы сиба-ину. На своей странице в «Инстаграме» фигуристка опубликовала фото с питомцем и подарками.

«Спасибо большое за новогодние подарки и праздничное настроение Kostornaia Team P. S. Такара – это подарок близких людей», – написала Косторная.

Напомним, Косторная переболела коронавирусом и не успела восстановиться к чемпионату России, поэтому пропустила турнир. Тем не менее, у спортсменки будет шанс отобраться в сборную на чемпионат мира, поскольку путёвки на турнир гарантированы только чемпионам России. Для остальных фигуристов будут проведены дополнительные отборочные старты.