Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, какие спортивные события считает главными в уходящем году.

На первое место специалист поставил победу российского теннисиста Даниила Медведева на Итоговом турнире АТР. Второе событие — необычный финальный этап Лиги чемпионов, третье — все несостоявшиеся из-за пандемии соревнования.

Напомним, в ноябре Медведев стал победителем Итогового чемпионата АТР в Лондоне (Великобритания). В решающем матче он одолел австрийца Доминика Тима, занимающего третье место в рейтинге АТР. Ранее Медведев обыграл еще и первых двух ракеток мира — Новака Джоковича и Рафаэля Надаля.

«Зенит» под руководством Семака занял последнее место в своей группе Лиги чемпионов и не смог пробиться в Евровесну.