Российский коллектив Natus Vincere по CS:GO остался на третьей строчке в рейтинге HLTV. Данная статистика является последний за 2020 год, именно поэтому можно сказать, что «Рождённые Побеждать» входят в топ-3 команд мира за текущий год. Данная информация была опубликована на сайте портала.

Первое место также осталось у датского ростера Astralis. Коллектив Андреаса Xyp9x Ходжслеса имеет в своём арсенале 1000 очков и опережает своих ближайших соперников французов из Team Vitality чуть больше, чем на 150 очков.

Четвёртую и пятую строчку замыкают BIG и Heroic. В середине года оба коллектива достойно проявили себя и даже некоторое время были триумфаторами таблицы HLTV.

FURIA, OG, G2 Esports, mousesports и Team Liquid располагаются ниже по турнирной таблицы и уверенно входят в десятку лучших команд мира.