19-летняя австралийская теннисистка Анджелина Граовац завела аккаунт на OnlyFans — сервисе, где пользователи могут делиться интимными фото и видео по платной подписке.

Информация об этом появилась в швейцарских изданиях Blick и Nau. СМИ утверждают, что девушка решилась на такой шаг, чтобы поддерживать свою спортивную карьеру, которая пока складывается не лучшим образом.

В 2018 году Граовац дебютировала на профессиональном уровне, однако одержала всего восемь побед в 36 матчах. Спортсменка соревнуется на турнирах ITF, за период выступлений она заработала всего 3,5 миллиона долларов призовых.

Австралийка ведет аккаунт в «Инстаграме», в котором на данный момент 21,2 тысячи подписчиков.