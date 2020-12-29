Тренер состава Cloud9 по CS:GO Александр Kassad Трифунович покинул организацию. Данную информацию опубликовал у себя в твиттере менеджер команды Генри HenryG Грира, заявив, что данное решение было принято из-за серьёзных конфликтов тренера с капитаном команды Алексом ALEX МакМикином. Тематика споров состояла из разного понимания игровых вопросов.
В данный момент Cloud9 ещё не нашли замену бывшему наставнику, вдобавок, представитель организации заявил, что клуб ещё работал в вопросе поиска нового тренера, однако готов рассмотреть любую кандидатуру.
Cloud9
- Рикки floppy Кэмери
- Озгюр woxic Экер
- Уильям mezii Мерриман
- Патрик es3tag Хансен
- Алекс ALEX МакМикин
Ранее комментатор и ведущий студии Maincast Виталий v1lat Волочай поделился мнением относительно 2020 года и коронавирусной пандемии, которая затронула мир киберспорта. Волочай считает, что изначально он ожидал намного большего роста киберспорта, однако всё скатилось в рутину.
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