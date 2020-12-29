Новичок «Авангарда» нападающий Илья Ковальчук рассказал, когда дебютирует в составе омского клуба.

«Вчера по прилете прошел медосмотр, сдал тест на ковид. Все в порядке. Я готов физически и завтра будут играть», — сказал Ковальчук, слова которого приводит Sport24.

В среду, 30 декабря, «Авангард» встретится с пекинским «Куньлунем» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Игра начнется в 15:00 по московскому времени.

Напомним, Ковальчук подписал с омским клубом соглашение по схеме «1+1». Ранее у форварда истек контракт с «Вашингтон Кэпиталз». По словам хоккеиста, он пока не прощается с НХЛ, однако в его возрасте нельзя делать такую большую паузу в карьере.