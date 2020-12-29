Киберспортивная организация FunPlus Phoenix объявила о покупке полного состава игроков коллектива GODSENT по CS:GO. Представитель организации Петар Peca Маркович заявил, что оба клуба достигли соглашения в трансферной политики.

Маркович также добавил, что в данный момент организации ожидают, когда члены комады подпишут свои контракты. Изначально про данную сделку заговорили ещё в конце октября.

GODSENT

Асгер Farlig Йенсен

Мартин STYKO Стик

Ессе zehN Линьяла

Павле maden Бошкович

Лука emi Вукович (стендин)

Ранее тренер состава Cloud9 по CS:GO Александр Kassad Трифунович покинул организацию. Данную информацию опубликовал у себя в твиттере менеджер команды Генри HenryG Грира, заявив, что данное решение было принято из-за серьёзных конфликтов тренера с капитаном команды Алексом ALEX МакМикином. Тематика споров состояла из разного понимания игровых вопросов.