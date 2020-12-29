Киберспортивная организация FunPlus Phoenix объявила о покупке полного состава игроков коллектива GODSENT по CS:GO. Представитель организации Петар Peca Маркович заявил, что оба клуба достигли соглашения в трансферной политики.
Маркович также добавил, что в данный момент организации ожидают, когда члены комады подпишут свои контракты. Изначально про данную сделку заговорили ещё в конце октября.
GODSENT
- Асгер Farlig Йенсен
- Мартин STYKO Стик
- Ессе zehN Линьяла
- Павле maden Бошкович
- Лука emi Вукович (стендин)
Ранее тренер состава Cloud9 по CS:GO Александр Kassad Трифунович покинул организацию. Данную информацию опубликовал у себя в твиттере менеджер команды Генри HenryG Грира, заявив, что данное решение было принято из-за серьёзных конфликтов тренера с капитаном команды Алексом ALEX МакМикином. Тематика споров состояла из разного понимания игровых вопросов.
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