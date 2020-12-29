Игрок команды Virtus.pro по CS:GO Марэк YEKINDAR Галинскис поделился своим мнением относительно коллектива и месте его в списке лучших в рейтинге. Киберспортсмен заявил, что пока не считает «Медведей» тир-1 коллективом, так как они выиграли всего-лишь один турнир. Данной информацией Галинскис поделился в интервью порталу GameInside.

Нет, мы еще не тир-1 команда. Есть разница, в конце концов. Мы сыграли один турик и выиграли, но при этом нельзя исключать, что нам повезло. Но если мы будем выступать на тир-1 турнирах постоянно и реально показывать хороший результат, то тогда мы тир-1. А сейчас мы просто обыграли 2 раза NAVI.

Ранее игрок команды Virtus.pro по CS:GO Марэк YEKINDAR Галинскис поделился своими мыслями после победы на DreamHack Open December 2020, где его коллектив обыграл европейский клуб sAw. Киберспортсмен заявил, что подарит маме новый автомобиль.