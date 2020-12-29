Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец назвал Сергея Семака лучшим тренером Российской Премьер-Лиги.

«Сегодня Сергей Семак — лучший тренер нашего чемпионата по праву. Главный критерий — это результат. И Семак справедливо лучший, потому что его команда добивается успехов в России», — приводит слова Бышовца «Спорт уик-энд».

Специалист подчеркнул, что под руководством Семака «Зенит» стал чемпионом, а сейчас лидирует в таблице с отрывом от конкурентов.

«Семак — толковый парень, в прошлом хороший игрок. Но есть проблема решительности ума. Незащищенное добро, незащищенная правда — это зло и несправедливость. Надо уметь отстаивать», — сказал Бышовец.

Он подчеркнул, что при выстраивании команды прерогатива тренера является основополагающей, но Семаку сейчас не хватает решительности.

«Я работал со многими руководителями, у меня всегда были проблемы с ними, но никогда не было проблем с игроками. В противном случае как можно что-то строить, по чужим чертежам?» — отметил Бышовец.