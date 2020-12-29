Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о победе Евгении Павловой и Матвея Елисеева на «Рождественской гонке» в Рупольдинге.

«Павлова и Елисеев не просто победили, они вдохнули жизнь в наш биатлон! И пусть это был коммерческий старт без сильных норвежцев и французов, ребята сделали большое дело. В январе будем продолжать, уж поверьте», — написал Губерниев у себя в телеграм-канале.

Напомним, шоу-гонка состоялась вчера, 28 декабря, в Германии. Традиционно мероприятие проходит в Гельзенкирхене на домашней арене футбольного клуба «Шальке 04», однако в этом году из-за пандемии коронавируса было перенесено в Рупольдинг.

В «Рождественской гонке» не приняли участие сборные Норвегии и Франции, однако выступили команды из других ведущих стран.